Italia bambino di tre anni precipita dal balcone | com’è potuto succedere

Un tragico incidente ha scosso un quartiere residenziale di Milano, dove un bambino di tre anni è precipitato dal balcone di un secondo piano. L'episodio è avvenuto mentre il piccolo si trovava con i genitori, e sembra che un attimo di disattenzione abbia portato a questa tragica caduta. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica.

Il fatto è avvenuto in un’abitazione situata in un quartiere residenziale del capoluogo lombardo, dove un bambino di tre anni è precipitato dal secondo piano di uno stabile. Secondo una prima ricostruzione, pare che il piccolo si trovasse in casa con i genitori e, approfittando di un breve momento di distrazione, si sarebbe arrampicato sul davanzale del balcone prima di cadere nel vuoto.Nonostante la caduta da un’altezza considerevole, il bambino è stato trovato cosciente all’arrivo dei soccorsi. Subito è stato allertato l’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato per accertamenti. Le sue condizioni sono stabili, anche se la prognosi resta riservata in attesa di ulteriori esami clinici.I carabinieri indagano, si ipotizza un incidenteSul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per comprendere la dinamica. 🔗Leggi su Thesocialpost.it