Italia ancora sotto pressione sul Mes in Europa | Ratificarlo con urgenza

L'Italia è nuovamente sotto pressione dall'Europa per ratificare con urgenza la riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Questo strumento è cruciale per affrontare le crisi economiche nei Paesi membri e prevenirne la diffusione. La sua entrata in vigore è fondamentale per garantire stabilità e sicurezza economica a livello continentale.

L'Italia deve "ratificare con urgenza" la riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. L'Europa è tornata a fare pressione sul nostro Paese, che sta bloccando l'entrata in vigore dello strumento pensato per fare fronte alle crisi economiche nei Paesi membri ed evitare che si propaghino. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Italia ancora sotto pressione sul Mes in Europa: "Ratificarlo con urgenza"

Cosa riportano altre fonti

Scatta l’allarme in Italia, casi in vertiginoso aumento: ospedali sotto pressione - Casi in grande aumento e che preoccupano anche l’Italia. Il medico fa scattare l’allarme con parole piuttosto preoccupanti. Quando vengono a crearsi possibilità di una crescita e in generale un aumento di malattie scatta sempre grande preoccupazioni in tutto il paese. Specialmente quando queste sono trasmissibili in maniera piuttosto facile la situazione è preoccupante e ... Leggi tuttoL'articolo Scatta l’allarme in Italia, casi in vertiginoso aumento: ospedali sotto pressione sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗Leggi su temporeale.info

Dazi fino al 54%, filiere globali sotto pressione, marchi del lusso in allerta e fast fashion in crisi. E l’Italia? - La moda globale si trova ancora una volta di fronte a una sfida epocale. I nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti, noti come “Liberation Day Tariffs”, potrebbero riscrivere le regole del settore. Il presidente Donald Trump ha infatti introdotto tariffe reciproche su oltre 180 paesi, colpendo duramente le catene di approvvigionamento internazionali. Con i dazi di Trump fino al 54% sulla Cina, al 46% sul Vietnam, al 29% sul Pakistan e al 20% sull’Unione Europea, l’impatto per l’industria della moda, profondamente globalizzata, è potenzialmente enorme. 🔗Leggi su iodonna.it

Salari reali in Italia: 8,7 punti sotto il 2008, peggior risultato nel G20 - I salari reali in Italia sono inferiori di 8,7 punti rispetto a quelli del 2008. Lo si legge nel Rapporto mondiale sui salari dell'Ilo pubblicato oggi. L'Italia si distingue, si legge, per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo con salari reali inferiori a quelli del 2008. La crescita dei salari reali che si è determinata nel 2024 non è stata sufficiente a compensare le perdite salariali subite durante il periodo di alta inflazione. 🔗Leggi su quotidiano.net

Italia ancora sotto pressione sul Mes in Europa: Ratificarlo con urgenza; Giorgetti sotto pressione. L'Europa gli rimprovera la mancata ratifica del Mes; ***Eurogruppo: Giorgetti di nuovo sotto pressione per mancata ratifica trattato (fonti); Oroscopo Cancro Maggio 2025: questo mese ricordate l'importanza di certi appuntamenti con il destino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giorgetti sotto pressione. L'Europa gli rimprovera la mancata ratifica del Mes - L'Italia è l'unico paese a non aver ancora ratificato il trattato che introduce le modifiche al Meccanismo europeo di stabilità. Senza ... 🔗huffingtonpost.it

Eurogruppo: Giorgetti di nuovo sotto pressione per mancata ratifica trattato (fonti) - Roma non cambia posizione, la Bce solleva tema stabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 12 mag - Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e' stato messo di nuovo sotto pressione alla ... 🔗borsaitaliana.it

DSGA sotto pressione: stress cronico e burnout dilagante. L’indagine ANQUAP e LUMSA - Lavorano senza sosta, spesso in solitudine, gestendo responsabilità complesse e continue emergenze. È questa la realtà quotidiana dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA ... 🔗tecnicadellascuola.it