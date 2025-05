Italdesign | prima Audi ora la Cina? L' archistar Fuksas | All' Italia non è rimasto nulla

L'archistar Massimiliano Fuksas esprime una critica profonda alla situazione industriale italiana, evidenziando la perdita di eccellenze come Italdesign e il passaggio di Audi in Cina. Secondo Fuksas, il Paese ha ormai conservato soltanto “stracci” del suo passato, mettendo in luce una crisi che affligge il patrimonio industriale e l'innovazione italiana.

L'archistar Massimiliano Fuksas: “In Italia ci sono rimasti solo un po' di 'stracci'. E' crisi del patrimonio industriale” 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Italdesign: prima Audi, ora la Cina? L'archistar Fuksas: “All'Italia non è rimasto nulla”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Audi rilancia in Cina: a Shanghai debutta l’elettrico high-tech con l’E5 Sportback - l’AUDI E5 Sportback è l’auto che vuole ridefinire il futuro, almeno in Cina. Al Salone di Shanghai 2025, la casa di Ingolstadt ha svelato cinque nuovi modelli per il mercato asiatico, di cui la E5 è il simbolo più potente, anche perché porta al debutto un marchio con nuovi stilemi: AUDI, in maiuscolo e senza logo, pensato esclusivamente per il mercato del Dragone.Un’operazione culturale, prima ancora che industriale. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Ceo Audi AG: stiamo realizzando forti piani d’investimento in Cina - “Abbiamo forti piani di investimento in Cina”, ha dichiarato Gernot Doellner, amministratore delegato di AUDI AG, in occasione del Salone dell’auto di Shanghai 2025. Doellner ha detto che l’azienda sta facendo il passo successivo per sviluppare auto “in Cina, per la Cina”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6139700/6139700/2025-05-02/ceo-audi-ag-stiamo-realizzando-forti-piani-d-investimento-in-cina Agenzia Xinhua 🔗Leggi su romadailynews.it

Cina: lancio della prima rotta “ro-ro” tra il Golfo di Beibu e Dubai - Una foto aerea scattata da un drone mostra la cerimonia di inaugurazione della prima rotta “ro-ro” tra il porto del Golfo di Beibu, in Cina, e il porto di Jebel Ali, a Dubai, tenutasi presso il porto di Qinzhou, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 7 aprile 2025. Una nave “ro-ro” (roll-on/roll-off), con a bordo 1.500 veicoli, e’ recentemente salpata dalla regione autonoma del Guangxi Zhuang, segnando il lancio della prima rotta ro-ro dal porto del Golfo di Beibu e il primo collegamento marittimo diretto con il porto di Jebel Ali a Dubai. 🔗Leggi su romadailynews.it

L’Audi vende la Italdesign; Giugiaro: “Che dolore vedere in vendita la mia Italdesign. C’è stata troppa fretta sull’elettrico”; Possibile cessione di Italdesign da parte di Audi: i sindacati esprimono preoccupazione; Volkswagen valuta la vendita di Italdesign. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Italdesign in vendita/ Audi pronta a cedere l’azienda fondata da Giugiaro? Sindacati preoccupati - Italdesign, uno dei fiori all'occhiello del design italiano, è in vendita: Audi pronta ad accogliere le migliori offerte, i dettagli ... 🔗ilsussidiario.net

L'allarme dei sindacati: Italdesign potrebbe essere messa in vendita - Dunque, l'auto di Torino rischia di perdere un altro gioiello della sua corona. Forse non tutti sanno, che Italdesign, come Ducati e Lamborghini, è controllata da Audi. L'azienda infatti era passata ... 🔗hdmotori.it

Italdesign: Volkswagen può vendere una leggenda automotive torinese - Audi (Gruppo VW) valuta di vendere Italdesign, icona torinese, ultimo simbolo automotive piemontese. 🔗motorisumotori.it