Italdesign non solo l' addio all' Italia | ora può diventare cinese L' archistar Fuksas | Al Belpaese non rimane più niente

Nel panorama della crisi industriale italiana, Massimiliano Fuksas esprime preoccupazione: "In Italia ci sono rimasti solo un po' di 'stracci'." L'addio di Italdesign al Belpaese segna un cambiamento profondo, aprendo la strada a una potenziale acquisizione cinese e facendo emergere la fragilità del patrimonio industriale nazionale.

Massimiliano Fuksas: “In Italia ci sono rimasti solo un po' di 'stracci'. E' crisi del patrimonio industriale” 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Italdesign, non solo l'addio all'Italia: ora può diventare cinese. L'archistar Fuksas: “Al Belpaese non rimane più niente”

Se ne parla anche su altri siti

“Addio per sempre, maestro”. Tutto il Paese è in lutto, l’Italia perde un gigante - Tra le tante anime che hanno contraddistinto la figura di Roberto De Simone, quella di compositore merita un posto di primo piano. Artista poliedrico, capace di coniugare la profonda conoscenza del patrimonio musicale napoletano con una visione moderna e colta, De Simone ha lasciato un’impronta indelebile anche nel panorama della musica d’autore e della composizione contemporanea. È morto nella serata di domenica 6, intorno alle ore 21, se n’è avuta notizia oggi, lunedì 7 aprile 2025. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Gasperini, addio Atalanta: a chi può servire in Italia - Una convivenza che entra in crisi dopo nove anni intensi, bellissimi e che hanno prodotto frutti storici, non deve sorprendere. Soprattutto se a stare insieme sono stati un club molto chiaro nelle linee operative e un tecnico con un carattere fortissimo. Dunque, lo strappo che Gian Piero Gasperini ha ufficializzato con l'Atalanta, preannunciando l'addio a fine anno o, comunque, alla scadenza naturale del contratto che lo lega ai bergamaschi nel 2026 è la naturale evoluzione della storia. 🔗Leggi su panorama.it

Addio a Fulco Pratesi, storico ambientalista e fondatore del WWF Italia: camera ardente in Campidoglio - Fulco Pratesi, figura di riferimento per l’ambientalismo italiano, si è spento all’età di 90 anni. Ricoverato da alcuni giorni, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, portando alla triste notizia diffusa questa mattina dal WWF. “Con grande tristezza e un pizzico di incredulità vi comunichiamo che il nostro Fulco ci ha lasciati”, ha dichiarato l’associazione, […] The post Addio a Fulco Pratesi, storico ambientalista e fondatore del WWF Italia: camera ardente in Campidoglio first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it

Italdesign (Audi) ai lavoratori: «Siamo in vendita». Verso l'addio all'azienda fondata da Giorgetto Giugiaro dove nacque la DeLorean di Ritorno al futuro; Italdesign in vendita: addio a un simbolo torinese, e i sindacati si fanno sentire; Italdesign (Audi) ai lavoratori: «L’azienda in vendita». Verso l’addio all’azienda fondata da Giorgetto Giugiaro dove nacque la DeLorean di Ritorno al futuro; Torino – Addio ad un altro simbolo torinese: Italdesign in vendita. La protesta dopo l’annuncio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Italdesign è in vendita, a rischio il futuro di 1.300 lavoratori: l’allerta dei sindacati - La cessione di Italdesign da parte di Volkswagen scuote il settore auto. Sindacati in allarme per i posti a rischio e la perdita di un simbolo dell’ingegneria made in Italy ... 🔗quifinanza.it

Germania o Italia? Le due strade possibili per il futuro di Italdesign - Dopo che Volkswagen ha deciso di vendere l'azienda ci sarebbero state due interessamenti per rilevare lo storico marchio del design ... 🔗rainews.it

Italdesign in vendita: addio a un simbolo torinese - L’industria dell’auto torinese rischia di perdere un altro dei suoi simboli più iconici. Italdesign, la leggendaria azienda di car design e ingegneria fondata nel 1968 da Giorgetto Giugiaro e Aldo Man ... 🔗informazione.it