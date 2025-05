Israele parenti ostaggi a Trump | Netanyahu mente ferma la guerra

A Tel Aviv, i familiari di ostaggi israeliani detenuti a Gaza si sono radunati nella "piazza degli ostaggi" per chiedere l'intervento di Trump affinché ponga fine alla guerra in corso. Mentre il presidente statunitense è in Medio Oriente, le pressioni sulla leadership israeliana, guidata da Netanyahu, si intensificano, evidenziando la urgente crisi umanitaria.

Tel Aviv, 12 mag. (askanews) - I familiari di alcuni ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza, dalla piazza di Tel Aviv ribattezzata "piazza degli ostaggi", chiedono a Trump di intervenire e mettere fine alla guerra, nei giorni in cui il presidente Usa è in Medioriente, seppur non in Israele, e Hamas ha annunciato la liberazione di un ostaggio israelo-americano."Netanyahu vi sta ingannando. Netanyahu vi sta mentendo - dice Yehuda Cohen, padre dell'ostaggio Nimrod Cohen - Netanyahu ci sta tradendo. Sta tradendo gli ostaggi per i suoi scopi personali". Sappiamo tutti che Netanyahu sta lavorando per bloccare e prolungare la guerra col sangue dei civili e dei soldati israeliani. Per favore, continuate ciò che avete iniziato. Costringete Netanyahu, spingete Netanyahu a fare un accordo sugli ostaggi. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, parenti ostaggi a Trump: "Netanyahu mente, ferma la guerra"

Trattative Usa-Hamas sugli ostaggi, l'inviato di Trump: "Non siamo un agente di Israele" - "Siamo gli Usa, non un agente di Israele": Adam Boehler, inviato speciale del presidente Usa Donald Trump per gli affari degli ostaggi conferma le trattative dirette con Hamas in un dialogo con i media dello Stato Ebraico e lancia chiari e netti messaggi. Le trattative Usa-Hamas sugli ostaggiConfermate le trattative dirette con il gruppo islamista che governa la Striscia di Gaza, confermati i confronti a Doha per ottenere tanto la liberazione di 5 ostaggi con cittadinanza statunitense rapiti il 7 ottobre 2023 da Hamas in Israele e da allora in avanti prigionieri, confermate le scelte ...

Israele, a Tel Aviv i parenti degli ostaggi chiedono tregua e negoziati - I familiari degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas a Gaza sono tornati in piazza a Tel Aviv sabato per ribadire la richiesta al governo Netanyahu di riaprire i negoziati per la tregua e la restituzione dei prigionieri con il movimento estremista palestinese che governa la Striscia. Sono 59 le persone ancora in cattività, delle quali si pensa che solo 24 siano ancora vive. "Secondo le ultime notizie, il presidente Trump dovrebbe incontrare Netanyahu questa settimana.

Israele, i parenti degli ostaggi accampati fuori dal Ministero della Difesa - Alcuni parenti degli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza si sono accampati con le tende davanti al Ministero della Difesa a Tel Aviv. Chiedono un immediato cessate il fuoco nella Striscia che permetta il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti. Il cessate il fuoco ha messo in pausa i combattimenti più letali e distruttivi mai avvenuti tra Israele e Hamas, innescati dall'attacco guidato dai miliziani palestinesi nel sud dello Stato Ebraico il 7 ottobre 2023.

Israele, parenti ostaggi a Trump: "Netanyahu mente, ferma la guerra" - Einav Zangauker è madre di Matan Zangauker, prigioniero nella Striscia fino ad oggi con Edan Alexander, il soldato israelo-americano.

Moine a Trump, senza tregua. Hamas libera l'ostaggio Alexander. Israele torna al tavolo, ma non ferma le armi - Il gesto distensivo della milizia palestinese, alla vigilia dell'arrivo del presidente Usa nella regione, è la liberazione dell'unico ...

Famiglia ostaggio, dopo il rilascio Idan vedrà Trump a Doha - Yael Alexander, la madre dell'ostaggio Usa-israeliano Idan che dovrebbe essere rilasciato da Hamas oggi, è arrivata in Israele su un volo con l'inviato del presidente Trump, Adam Boehler. (ANSA) ...