Israele Netanyahu sul rilascio dell’ostaggio Edan Alexander | Momento molto emozionante

"Questo è un Momento molto toccante: Edan Alexander è tornato a casa. Lo abbracciamo e abbracciamo la sua famiglia. Questo è stato possibile grazie alla nostra pressione militare e a quella politica esercitata dal Presidente Trump. È una combinazione vincente". Lo ha affermato in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio il premier israeliano, Benjamin Netanyahu . "Ho parlato oggi con il presidente Trump. Mi ha detto: 'Sono impegnato con Israele . Sono impegnato a continuare a lavorare con voi in stretta collaborazione', per raggiungere tutti i nostri obiettivi di guerra: liberare tutti gli ostaggi e sconfiggere Hamas. Sono cose interconnesse", ha aggiunto Netanyahu .

Israele, Netanyahu licenzia il capo dell'agenzia per la sicurezza interna: "Mancanza di fiducia" - (Adnkronos) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato oggi, domenica 16 marzo, la sua intenzione di licenziare il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e di averlo "informato che la prossima settimana presenterà una proposta al governo per porre fine al suo mandato". In una dichiarazione successiva, Netanyahu ha spiegato: "In ogni momento, ma soprattutto […]