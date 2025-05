Israele liberato l’ostaggio Edan Alexander | l’abbraccio con la famiglia

Dopo oltre 19 mesi di prigionia nella Striscia di Gaza, il soldato israeliano-americano Edan Alexander è stato finalmente liberato. Il suo commovente ricongiungimento con la famiglia segna un momento di grande gioia e sollievo, mentre le forze israeliane e la Croce Rossa hanno collaborato per riportarlo a casa. Hamas ha annunciato il rilascio con grande impatto mediatico.

Il soldato israeliano-americano EdanAlexander, tenuto in ostaggio per oltre 19 mesi nella Striscia di Gaza, è stato liberato e ha potuto ricongiungersi con la sua famiglia in Israele. Il ventunenne è stato consegnato alla Croce Rossa e poi alle forze israeliane. Hamas ha dichiarato di aver rilasciato Alexander come gesto di buona volontà per cercare di rilanciare i colloqui per porre fine alla guerra. Il rilascio avviene in vista della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Medio Oriente questa settimana. Il suo rilascio è il primo da quando Israele ha rotto il cessate il fuoco di otto settimane con Hamas a marzo, scatenando feroci attacchi su Gaza che hanno causato centinaia di vittime.

