Israele festeggiamenti per il rilascio dell’ostaggio Edan Alexander da parte di Hamas

Israele celebra il rilascio di Edan Alexander, soldato israeliano-statunitense, da parte di Hamas. L'annuncio ha scatenato festeggiamenti nel Paese, mentre Alexander è stato trasferito dalla Croce Rossa alle autorità israeliane dopo essere stato rilasciato nella Striscia di Gaza. Questo evento segna un momento significativo nel contesto delle tensioni regionali.

festeggiamenti in Israele dopo che Hamas ha rilasciato un altro ostaggio, il soldato israeliano-statunitense EdanAlexander da Gaza. Rilasciato nella Striscia di Gaza e preso in consegna dalla Croce Rossa che lo ha accompagnato nello Stato ebraico consegnandolo alle forza di Tel Aviv. Hamas ha affermato di sperare che il rilascio contribuisca a rilanciare gli sforzi volti a porre fine alla guerra, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in viaggio verso il Medio Oriente. Centinaia di persone in Hostage Square a Tel Aviv sono esplose in un boato quando l’esercito israeliano ha annunciato la liberazione di Alexander. Anche familiari e amici si sono riuniti a casa della nonna del soldato e hanno applaudito alla notizia. Alexander è stato rapito dalla sua base militare nel sud di Israele durante l’attacco transfrontaliero di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra a Gaza. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, festeggiamenti per il rilascio dell’ostaggio Edan Alexander da parte di Hamas

