Isola dei Famosi stasera la seconda puntata | prima eliminazione e nuovo ingresso

Stasera, lunedì 12 maggio, torna in prima serata "L'Isola dei Famosi" con la seconda puntata: attesa per la prima eliminazione e l'ingresso di un nuovo concorrente. Veronica Gentili guida il programma, affiancata da Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli, pronto ad animare il dibattito. Un episodio ricco di emozioni e sorprese attende i telespettatori!

stasera, lunedì 12 maggio, andrà in onda in prima serata, il secondo appuntamento con ‘L’Isola dei Famosi‘, il programma condotto Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli, in. 🔗Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Isola dei Famosi, stasera la seconda puntata: prima eliminazione e nuovo ingresso

“Isola dei Famosi 2025”, tutto sulla seconda puntata di stasera: chi rischia l’eliminazione, ritiri e nuove tensioni - Quattro naufraghi attendono il verdetto del televoto. Angelo Famao potrebbe rientrare in gioco dopo il suo ritiro, mentre Antonella Mosetti sembra pronta ad abbandonare il reality ... 🔗iodonna.it