Isola dei Famosi sondaggi del 12 maggio | chi rischia nella puntata di stasera

Sono già all'ordine del giorno, promettendo colpi di scena e tensione. In questa seconda puntata, i focus saranno sulle dinamiche tra i concorrenti e sulle sfide che li attendono, in un'edizione ricca di sorprese e colpi di scena. Preparati a vivere emozioni uniche mentre seguiamo i naufraghi nella loro lotta per la sopravvivenza e il sogno di conquistare il titolo di vincitore.

È tutto pronto per la seconda puntata in diretta dell’Isola dei Famosi, il reality show di Canale5 tornato in onda con tante novità, prima fra tutti la conduzione della giornalista Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nel ruolo di opinionista, e da Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras.Sebbene l’avventura dei naufraghi sia iniziata da pochissimo, le liti e le discussioni sono già tante, così come i segni di cedimento di alcuni concorrenti, che stanno già pensando a un ritiro. Intanto c’è già chi rischia di essere eliminato dal gioco: cosa dicono i sondaggi del 12 maggio.Isola dei Famosi, chi sono i nominati del 12 maggioL’Isola dei Famosi è già entrata nel vivo, con le prime liti e tensioni crescenti: basti pensare alla discussione tra Alessia Fabiani e Antonella Mosetti, che ha portato quest’ultima – complici anche il caldo, la mancanza di sonno e la fame – a valutare il ritiro dal reality. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Isola dei Famosi, sondaggi del 12 maggio: chi rischia nella puntata di stasera

