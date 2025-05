Isola dei Famosi Lorenzo Tano è l’eliminato del 12 maggio

l’eliminato della puntata è LorenzoTanoL'articolo Isola dei Famosi, LorenzoTano è l’eliminato del 12 maggio proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Isola dei Famosi, Lorenzo Tano è l’eliminato del 12 maggio

I commenti all'eliminazione di Lorenzo Tano; Lorenzo Tano è il primo eliminato de L'Isola dei Famosi; Lorenzo Tano è eliminato; Isola dei Famosi 2025, Lorenzo Tano è una furia contro Spadino/ Scoppia la lite!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Isola dei Famosi": Lorenzo Tano è il primo eliminato dell'edizione - Prende il via la seconda puntata de "L’Isola dei Famosi 2025" e a commentare la diretta, insieme alla padrona di Casa Veronica Gentili, l'opinionista Simona Ventura. In collegamento dall'Honduras, inv ... 🔗msn.com

