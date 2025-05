ISOLA DEI FAMOSI | LA PROVA DEL NOVE TRA INGRESSI ED ELIMINAZIONI SI SALE O SI SCENDE?

Stasera, in prima serata su Canale 5, torna "L’Isola dei Famosi", condotto da Veronica Gentili. In questo secondo appuntamento, tra ingressi ed eliminazioni, si scoprirà se i concorrenti saliranno o scenderanno nelle dinamiche del gioco. Simona Ventura commenterà in studio, mentre Pierpaolo Pretelli sarà in collegamento dall’Honduras. E Dino Giarrusso, dopo un infortunio, è pronto a salpare!

Stasera, in prima serata, su Canale 5, secondo appuntamento con “L’ISOLA dei FAMOSI”, il programma condotto Veronica Gentili.In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.Dino Giarrusso, reduce da un piccolo infortunio, salperà ufficialmente sulle spiagge di Cayo Cochinos.Al centro della puntata anche la possibilità di conquistare il fuoco attraverso una PROVA fisica.Inoltre, è arrivato il tempo della vendetta per gli abitanti di Montecristo che in questi giorni hanno potuto osservare gli altri naufraghi da lontano.Nel corso della serata la prima eliminazione: chi tra Mario, Patrizia, Carly e Lorenzo dovrà lasciare l’ISOLA?L'articolo ISOLA DEI FAMOSI: LA PROVA DEL NOVE TRA INGRESSI ED ELIMINAZIONI. SI SALE O SI SCENDE? proviene da BUBINO. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ISOLA DEI FAMOSI: LA PROVA DEL NOVE TRA INGRESSI ED ELIMINAZIONI. SI SALE O SI SCENDE?

Le notizie più recenti da fonti esterne

Isola 19, seconda puntata: eliminato Lorenzo Tano, i 4 naufraghi di Montecristo si riuniscono al gruppo. I nominati sono… - Eccoci qui con il consueto resoconto della seconda puntata de L'Isola Dei Famosi il reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Ad a ... 🔗isaechia.it

Isola dei Famosi, le pagelle del 12 maggio: il coraggio di Antonella (9), l’eliminazione di Lorenzo (8) e la schiettezza di Simona (9) - Eliminazioni, nuovi ingressi e un lato inedito dei concorrenti: ecco cosa è successo nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi ... 🔗dilei.it

Isola dei Famosi, chi sarà l'eliminato tra Carly, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Lorenzo Tano? I sondaggi - Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il secondo appuntamento con L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Carly Tommasini, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Lorenzo Tano. Chi sarà l'elim ... 🔗comingsoon.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elisa Isoardi piange all’Isola dei Famosi: Non succederà più!

L'Isola dei Famosi è un reality che mette alla prova i naufraghi. E non solo fisicamente. Lo sa bene Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi ha avuto un forte esaurimento emotivo: è scoppiata a piangere e ha mostrato così il suo lato fragile, tenero e malinconico che ovviamente non era mai emerso in tv.