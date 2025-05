Isola dei Famosi chi sarà l' eliminato tra Carly Mario Adinolfi Patrizia Rossetti e Lorenzo Tano? I sondaggi

Questa sera su Canale 5, torna il brivido de L'Isola dei Famosi con il secondo appuntamento in diretta. In corsa per l'eliminazione troviamo Carly Tommasini, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Lorenzo Tano. Chi di loro dovrà dire addio all'isola? Scopriamo insieme cosa rivelano i sondaggi!

