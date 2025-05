Isola dei Famosi chi è primo eliminato | Ha perso il televoto! Proprio lui

Lorenzo Tano è il primo eliminato dell'Isola dei Famosi 2025, svelando così il verdetto del televoto durante la diretta serale. I naufraghi in nomination hanno vissuto attimi di tensione, ma alla fine il pubblico ha deciso: Lorenzo deve lasciare l'avventura, ricevendo meno voti rispetto agli altri concorrenti.

Lorenzo Tano è il primo concorrente costretto a dire addio all'avventura dell'Isola dei Famosi 2025. Durante la diretta serale, il verdetto del pubblico non ha lasciato spazio a sorprese: tra i naufraghi in nomination, è stato Proprio lui a dover abbandonare il gioco, dopo aver ricevuto meno voti rispetto a Carly Tommasini, Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi.Il figlio di Rocco Siffredi, tra riservatezza e tensioniNato a Roma nel 1996, cresciuto a Budapest, Lorenzo è il figlio di Rocco Siffredi e Rózsa Tassi. Economista di formazione, ha studiato in una scuola internazionale e si è laureato in Economia e Commercio. Prima dell'Isola, ha lavorato nel mondo della finanza e poi ha avviato alcune iniziative imprenditoriali legate al digitale, alla formazione e alla danza. Il suo ingresso nel reality aveva attirato grande curiosità, soprattutto per la distanza dall'immagine pubblica del padre.