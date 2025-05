Isola dei Famosi 2025 eliminati | chi Ã¨ stato eliminato oggi 12 maggio

L'Isola dei Famosi 2025 continua a riservare colpi di scena: scopriamo chi è stato eliminato nella puntata di oggi, 12 maggio. Rimanete aggiornati per conoscere le ultime novità sui naufraghi e le dinamiche del reality che appassiona il pubblico. Chi avrà dovuto abbandonare l'isola? Seguiamo insieme l'evoluzione della competizione!

Isola dei Famosi2025, eliminati: chi è statoeliminatooggi, 12 maggioIsola DEI Famosi2025eliminati – Chi è statoeliminato al termine della puntata di oggi, 12 maggio, de L’Isola dei Famosi2025? In aggiornamentoNaufraghiMa quali sono i naufraghi (cast) de L’Isola dei Famosi2025? In tutto saranno 19 i concorrenti in gara. In palio 100 mila euro in gettoni d’oro.Loredana Cannata (attrice)Camila Giorgi (ex tennista)Antonella Mosetti (showgirl)Teresanna Pugliese (imprenditrice e influencer)Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione del Grande Fratello)Patrizia Rossetti (conduttrice televisiva e radiofonica)Chiara BalistreriNunzio Stancampiano (ballerino e campione italiano di latino-americano)Angelo Famao (cantante neomelodico)Mirko Frezza (attore)Omar Fantini (comico)Paolo Vallesi (cantautore)Mario Adinolfi (giornalista)Dino Gianrusso (conduttore e politico)Samuele Braganelli (volto di Italia Shore)Alessia Fabiani (Showgirl)Lorenzo Tano (figlio Rocco Siffredi)Carly Tommasini (modella transgender)Leonardo Brum (modello)Streaming e tvAbbiamo visto gli eliminati de L’Isola dei Famosi2025,ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì e mercoledì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. 🔗Leggi su Tpi.it