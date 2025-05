Isola dei Famosi 2025 ecco la buffonata dei falsi ritiri!

L'Isola dei Famosi 2025 sembra più un'accozzaglia di eventi disordinati che un'esperienza autentica. Nonostante il motto scelto dalla nuova conduttrice Veronica Gentili, i falsi ritiri e le situazioni improbabili stanno minando l'essenza del reality. La diciannovesima edizione si trasforma così in un porto di mare, lontana dalla sua originale identità.

Non iniziamo con le buffonate! In barba al motto scelto dalla neo conduttrice Veronica Gentili per la diciannovesima edizione, l'Isola dei Famosi non sembra affatto tornata alle origini, anzi si è trasformata in un vero e proprio porto di mare dove regna la confusione più totale. Del vecchio reality, portato al successo dall'attuale opinionista Simona Ventura, purtroppo non è rimasto granché.Partito lo scorso mercoledì, il reality di Canale 5 ha infatti subito preso una pericolosa deriva in stile Grande Fratello: concorrenti che si ritirano e che poi tornano in gioco, dopo un pianterello e magari una 'magnata', come se niente fosse successo. E' il caso del cantante neomelodico Angelo Famao e del modello brasiliano Leonardo Brum, che hanno furbamente confuso il reality 'estremo' con una vacanza a intermittenza, da interrompere e riprendere a seconda del loro umore.

