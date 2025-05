Isola dei Famosi 2025 diretta seconda puntata

Preparati per la seconda puntata de "L'Isola dei Famosi 2025", in onda lunedì 12 maggio! Su DavideMaggio.it, segui il nostro liveblogging per aggiornamenti in tempo reale sugli sviluppi dal reality, tra emozioni e colpi di scena, direttamente dall'Honduras. Non perdere la diretta su Canale 5, dalle 21:35!

Anticipazioni secondapuntata di lunedì 12 maggio 2025Nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi2025 e su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto che accade in studio e soprattutto in Honduras.In diretta su Canale 5, dalle 21:35 circa, Veronica Gentili conduce la secondapuntata, affiancata da Simona Ventura in veste di opinionista, con Pierpaolo Pretelli inviato oltreoceano a raccontare e guidare i naufraghi nelle varie prove.Dino Giarrusso, reduce da un piccolo infortunio e assente all’esordio, salperà ufficialmente sulle spiagge di Cayo Cochinos. Al centro della puntata, oltra alla buffonata dei falsi ritiri, la possibilità per Senatori e Giovani di conquistare il fuoco attraverso una prova fisica.Per gli abitanti di Montecristo è invece tempo di vendetta, dopo che in questi giorni hanno potuto osservare gli altri naufraghi da lontano. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Isola dei Famosi 2025, diretta seconda puntata

