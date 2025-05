Isola dei Famosi 2025 Antonella Mosetti in lacrime | non ho elaborato la morte del mio papà | Video Mediaset

Antonella Mosetti vive un momento di profonda vulnerabilità a L’Isola dei Famosi 2025. In lacrime, confessa di non aver ancora elaborato la morte del padre, rivelando quanto sia difficile per lei affrontare questa esperienza. Il video di Mediaset mostra la sua lotta interiore e le incertezze sul suo proseguimento nel reality. Una testimonianza toccante di un dolore ancora vivo.

AntonellaMosetti è in crisi a L’Isola dei Famosi2025 e scoppia in lacrime: “non vedevo l’ora di venire qui, ma non riesco a stare ferma. Penso alla morte di mio padre“.Isola dei Famosi2025, AntonellaMosetti in crisi per la morte del padre: abbandona?La partenza di AntonellaMosetti a L’Isola dei Famosi2025 è stata più difficile del previsto. La showgirl, dopo aver litigato con “l’amica” Alessia Fabiani, ha vissuto una settimana molto dura. Per via della fame e degli stenti, la Mosetti è entrata in crisi arrivando a pensare di lasciare il gioco.“Venendo qui ero felicissima e lo sai non vedevo l’ora. Non ho ancora elaborato la morte del mio papà, non riesco a stare ferma nella noia, tutto quello che abbiamo di negativo mi fa stare male” – confessa la ex ragazza di Non è la Rai a Veronica Gentile. 🔗Leggi su Superguidatv.it