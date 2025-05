Isola dei Famosi 2025 Angelo e Leonardo | ecco perchè volevamo abbandonare | Video Mediaset

Nell'ultima diretta de L'Isola dei Famosi 2025, Angelo Famao e Leonardo Brum condividono le difficoltà vissute in programma. Stanchi e affamati, raccontano le ragioni che li hanno spinti a considerare l'abbandono del reality, rivelando anche cosa li ha motivati a rimanere. Scopri il loro emozionante racconto nel video Mediaset!

A L’Isola dei Famosi2025Angelo Famao e Leonardo Brum raccontano durante la diretta perchè avevano pensato di abbandonare il reality e cosa li ha spinti a cambiare idea.Isola dei Famosi2025, Angelo e Leonardo: “eccoperchèvolevamoabbandonare” VideoMediasetLa stanchezza e la fame a L’Isola dei Famosi2025 cominciano già a farsi sentire e ben due naufraghi del gruppo dei giovani hanno pensato di abbandonare il gioco. Si tratta di Angelo Famao, tiktoker neomelodico, e di Leonardo Brum, modello brasiliano. Cosa è successo?Angelo in Palala confessa: “una volta arrivato sull’Isola, come mi è mancato il cibo mi sono sentito in difficoltà. Il mio corpo è andato in down, non riuscivo a dormire, stanotte ho dormito grazie alla pillola che mi ha dato il dottore. Non avendo lucidità non avevo forza nelle gambe, non riuscivo a fare niente e ho detto ‘vado via’. 🔗Leggi su Superguidatv.it