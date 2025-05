Ironheart | nuovo sguardo a Cappuccio di Anthony Ramos e al cugino John di Manny Montana nella foto dal set

In breve da Zazoom:

Un nuovo sguardo esclusivo dietro le quinte di

Un nuovo sguardo dietro le quinte della serie Disney+ mostra il look del villain Cappuccio e del suo cugino gangster, interpretato da Manny Montana . Uno sguardo ravvicinato al villain Cappuccio di Anthony Ramos e al cugino John di Manny Montana nella foto dal set dell'attesa serie Marvel Ironheart , in arrivo su Disney+ il 24 giugno, diffuse da Empire. Ancora nebuloso il ruolo del cugino John , ma sappiamo che Anthony Ramos interpreterà un personaggio chiave dello show in combutta con Mephisto. Parlando di Cappuccio , Ramos ha detto a EW : "Parker Robbins nei fumetti è di New York, ma potendo capovolgere la sua storia e trasformarlo in un personaggio di Chicago, lo abbiamo reso originario di Humboldt Park, dove ci sono molti portoricani. Abbiamo creato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Knives Out 3: primo fugace sguardo al nuovo look di Benoit Blanc in Wake Up Dead Man - Ancora mistero fitto sulla data di uscita, ma il trailer di TUDUM 2025 anticipa un cambio radicale nel look del detective interpretato da Daniel Craig. Aguzzate l'occhio e scoprirete che il trailer dell'evento Netflix TUDUM 2025, previsto per il 31 maggio, contiene un primo sguardo al nuovo look del Benoit Blanc di Daniel Craig in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo del fortunato franchise giallo di Rian Johnson. 🔗Leggi su movieplayer.it