iOS 18 5 | satellitari per iPhone 13 notifica Tempo di utilizzo e sfondo Pride

Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 18.5, un aggiornamento che introduce significative novità per gli utenti di iPhone 13. Tra le funzionalità spiccano la gestione delle comunicazioni satellitari e un'innovativa notifica per il monitoraggio del tempo di utilizzo, accompagnata da un nuovo sfondo dedicato al Pride, sottolineando l'impegno dell'azienda per la diversità e l'inclusività.

Apple ha annunciato ufficialmente il rilascio di iOS 18.5, un aggiornamento che apporta notevoli innovazioni in termini di connettività e funzionalità. L'aggiornamento si concentra in particolare sulla gestione delle comunicazioni satellitari per la linea iPhone 13, confermando la volontà del colosso tecnologico di ampliare l'accesso a tecnologie d'emergenza e soluzioni avanzate anche per dispositivi delle.

