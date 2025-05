iOS 18 5 | aggiornamenti con sfondo Pride Harmony nuove funzioni per iPhone Apple Watch e Mail

Apple ha appena lanciato iOS 18.5, un aggiornamento significativo per iPhone e Apple Watch. Questa versione introduce nuovi sfondi in tema Pride, migliorie grafiche e funzionalità innovative, rendendo l’esperienza utente ancora più ricca e coinvolgente. Preparati a scoprire le novità di questo aggiornamento imperdibile!

Apple ha reso disponibile la versione iOS 18.5 per tutti gli utenti di iPhone, offrendo un importante aggiornamento che spazia da nuovi elementi grafici a miglioramenti funzionali. Gli utenti possono ora scaricare l'ultima release del sistema operativo, che porta con sé una serie di novità, correzioni e ottimizzazioni, progettate per migliorare l'esperienza d'uso quotidiana.

