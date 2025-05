Ior Run la solidarietà va di corsa | 20 000 euro al Fondo protesi

Grandissimo successo per la ‘Ior Run’, la prima edizione della corsa solidale della Fondazione Rizzoli. Con oltre 1000 iscrizioni, l'evento ha superato l'obiettivo di raccogliere 20.000 euro a favore del Fondo Do.P.O., dedicato a fornire protesi ortopediche di ultima generazione a giovani che hanno subito amputazioni complesse. Un traguardo importante che testimonia la generosità e il sostegno della comunità verso chi ne ha più bisogno.

Grandissimo successo per la ‘Ior Run’, la prima edizione della corsa solidale della Fondazione Rizzoli. L’evento ha superato le 1000 iscrizioni e superato l’obiettivo di raccogliere 20.000 euro per sostenere il Fondo Do.P.O. (Donazione protesi Ortopediche: un Fondo aperto che nasce per donare a ragazze e ragazzi che hanno subito un’amputazione complessa una protesi di ultima generazione. E così ieri mattina, in una camminata e in una corsa di beneficenza all’interno del parco di San Michele in Bosco e di quello del Seminario di Villa Revedin, i partecipanti hanno sfilato in due percorsi, uno di 5 e uno di 3 chilometri, in un’iniziativa accessibili a tutti, grandi e piccini. "La risposta che è arrivata dalla città ci riempie di gioia" commenta Federica Guidi, presidente della Fondazione Rizzoli, mentre il direttore generale dell’Istituto, Andrea Rossi, aggiunge: "Un momento di intensa partecipazione anche da parte del personale dell’Istituto". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ior Run, la solidarietà va di corsa: 20.000 euro al Fondo protesi

