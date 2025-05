Inzaghi raggiunge Liedholm in un record unico | Ieri sotto la pioggia continuava a danzare come col Barcellona

Simone Inzaghi continua a mettere la sua firma sulla storia dell'Inter. Con la vittoria contro il Torino, il tecnico ha raggiunto le 150 panchine in nerazzurro, eguagliando un prestigioso record di Nils Liedholm. Nonostante le avversità climatiche, Inzaghi ha dimostrato il suo straordinario talento, regalando emozioni ai tifosi con una prestazione indimenticabile. Scopriamo insieme i numeri e i traguardi di un allenatore destinato a lasciare il segno.

InzaghiraggiungeLiedholm in un recordunico: «Ierisotto la pioggiacontinuava a danzarecome col Barcellona». I numeri del tecnico dell’InterPartita dopo partita, Simone Inzaghi scrive la storia dell’Inter. Col successo ottenuto Ieri contro il Torino in campionato, nel giorno della sua 150^ panchina in nerazzurro, il tecnico ha eguagliato un record stabilito precedentemente da Liedholm. A parlarne è Tuttosport.Inzaghi – «sotto la pioggiaInzaghi continua a danzare, come a San Siro con il Barcellona. Va bene vincere con il Toro, ma il regalo più grande Simone vuole farselo il 31 maggio a Monaco di Baviera sollevando una coppa. La vittoria di Ieri contro i granata è comunque il modo migliore per festeggiare il traguardo delle 150 partite alla guida dell’Inter, quarto allenatore più longevo sulla panchina dei nerazzurri. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi raggiunge Liedholm in un record unico: «Ieri sotto la pioggia continuava a danzare come col Barcellona»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Agente Inzaghi: «Che gratificazione il record in Champions con l’Inter, ecco perché ha fatto il gesto del triplete» - di RedazioneAgente Inzaghi, il procuratore Tullio Tinti ha parlato del tecnico dell’Inter, ecco cosa ha detto sulla Champions, retroscena sul gesto del triplete, qui le sue paroleE’ tornato a parlare l’agente di Simone Inzaghi. Si tratta di Tullio Tinti, uno dei procuratori più importanti e navigati all’interno del panorama calcistico italiano, nonché agente anche di un altro ‘pezzo pregiato’ dell’Inter, vale a dire il difensore Alessandro Bastoni. 🔗Leggi su internews24.com

“La lunghezza del pene raggiunge gli 8 metri”: il record delle balene azzurre che nessuno si aspetta - Il mondo animale non smetterà mai di stupirci. Tra i record, la balena azzurra detiene un primato mondiale: il suo organo sessuale è lungo ben 8 metri. E nonostante le dimensioni da colosso, questi giganti del mare sono inaspettatamente teneri: “Quando sono in amore ‘cantano’ per attrarre il partner”. Sì, il romanticismo può abitare anche in una stazza da 150 tonnellate.Ma le curiosità non finiscono qui. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Nel 2024 arretra la manifattura lombarda ma si espandono i servizi. Cresce il lavoro e l'export raggiunge il record storico di 164 miliardi di euro - L'economia lombarda nel 2024 ha risentito del calo dell'industria (-0,8% la produzione), compensato dall'espansione dei servizi (+3,1% il fatturato). L'export si è espanso lievemente (+0,6%), nonostante il freno di Germania e Stati Uniti, e ha supera i 164 miliardi di euro in valore. È record anche nel numero di occupati, 4,54 milioni, anche se nel corso dell'anno è diminuito lo slancio positivo. Sono queste le principali evidenze del Booklet economia del Centro Studi Assolombarda. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Inzaghi raggiunge Liedholm in un record unico: il dato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Retegui scrive la storia: eguagliato il record di Filippo Inzaghi. 24 goal in campionato con l’Atalanta (nessuno come loro) - Retegui entra per sempre nella storia dell’Atalanta: raggiunto il record delle 24 ... Mateo Retegui raggiunge il cannoniere dei cannonieri Filippo Inzaghi a quota 24 goal in campionato con ... 🔗calcionews24.com

Simone Inzaghi e i numeri da record: sui social interviene il figlio Tommaso - interviene il figlio sui social Tommaso Inzaghi, figlio di Simone, ha ricondiviso alcune delle statistiche da record raggiunte dal padre sul suo account Instagram da 109mila follower. Nello ... 🔗msn.com

Rinnovo Inzaghi, la posizione dell’Inter e i record stabiliti in Champions dal tecnico - Rinnovo Inzaghi, la posizione dell’Inter e i record stabiliti in Champions dal tecnico: ecco tutti i numeri dell’allenatore Anche Tuttosport si sofferma sul tema legato al rinnovo di contratto ... 🔗informazione.it