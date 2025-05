Inzaghi Inter retroscena sul pullman | ecco come hanno seguito Napoli Genoa E al pareggio ligure la squadra ha…

Dopo la vittoria contro il Torino, l'Inter di Inzaghi ha seguito con interesse il match Napoli-Genoa, cruciale per la corsa verso il titolo. La Gazzetta dello Sport svela i dettagli su come allenatore e giocatori hanno vissuto quest'attesa, continuando a monitorare i risultati dei diretti rivali. Ecco tutti i retroscena di una serata di strategia e tensione per i nerazzurri.

InzaghiInter, anche lui – dopo la vittoria contro il Torino – ha seguitoNapoliGenoa insieme alla squadra. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, eccocome i nerazzurri hanno osservato la partita dei diretti rivali nella lotta scudetto, vediamo un breve passaggio: InzaghiInter – «Che viaggio. Ieri i nerazzurri hanno iniziato a capire che uno strano vento soffiava sul Napoli vedendo sul monitor di bordo la carambola di Meret sull'1-1. Il contro-vantaggio campano di Raspadori non ha tolto fiducia, né allo staff che occupava come da tradizione le prime file, né ai giocatori seduti sul fondo, come in ogni gita che si rispetti. Tutti notavano un Genoa più baldanzoso del previsto, sapevano che poteva scapparci la sorpresa, e così è stato.

