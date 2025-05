In breve da Zazoom:

Nella cornice di un campionato sempre più avvincente, La Gazzetta dello Sport svela un aneddoto interessante su Simone Inzaghi, il tecnico dell'Inter. Reduce da una vittoria cruciale contro il Torino, il mister ha ricevuto informazioni sorprendenti riguardo agli eventi a Napoli, che possono influenzare la corsa allo scudetto. Con il pareggio del Napoli contro il Genoa, l'Inter si fa sempre più vicina: è l’ora di un confronto decisivo.

© Internews24.com - Inzaghi Inter, l’aneddoto: ecco come l’hanno avvisato sul Napoli. Non si aspettava che…

Inzaghi Inter , ecco spuntare l’aneddoto sul tecnico nerazzurro, così il mister è stato informato su quanto accadeva a Napoli , non si aspettava . Inzaghi Inter , questa mattina in edicola La Gazzetta dello Sport fa il punto sul tecnico nerazzurro – reduce dalla vittoria contro il Torino – ed ora (complice il pareggio del Napoli contro il Genoa) a meno uno dai rivali per lo scudetto. ecco un breve passaggio di quanto riportato sul quotidiano, così si apprende: Inzaghi Inter – «Prima di salire sul bus, nella sala stampa dello Stadio Grande Torino, Inzaghi commentava comunque con soddisfazione questo 0-2 raccolto sotto a un nubifragio da tregenda. Mentre Simone parlava di A e Champions, di granata e parigini, Lobotka usciva infortunato al Maradona. Erano i primi segnali a distanza, il tecnico nerazzurro veniva subito avvisato uscendo dalla sala, sia del guaio al regista di Conte sia del successivo gol di Lukaku. 🔗 Leggi su Internews24.com

Atalanta Inter, Inzaghi e Gasperini hanno lo stesso rischio: cosa può accadere - di RedazioneAtalanta Inter, Inzaghi e Gasperini contro al Gewiss Stadium: il Napoli può andare in fuga e spaventa le rivaliAtalanta Inter non possono concedersi dei calcoli e sono praticamente obbligate a vincere lo scontro diretto, visto che il Napoli sulla carta ha un impegno agevole contro il Venezia, che potrebbe portare la truppa di Conte al primo posto. Scrive il Corriere dello Sport verso la partita. 🔗 Leggi su internews24.com

Inter Udinese: Inzaghi ha la possibilità di un ulteriore allungo. Cosa hanno fatto i nerazzurri dopo le soste nazionali? Il bilancio è questo - Inter Udinese: Simone Inzaghi ha la possibilità di scappare. Cosa hanno fatto i nerazzurri dopo le soste nazionali? Le ultime Inter–Udinese sarà la gara che vedrà i nerazzurri impegnati in casa immediatamente dopo la sosta. Una novità per quest’anno, precedentemente dopo le pause nazionali la squadra di Simone Inzaghi era stata chiamata a riprendere il […] 🔗 Leggi su calcionews24.com

Inzaghi a Inter Tv: «Siamo rimasti in partita, i ragazzi hanno dato tutto! E su Correa e Thuram…» - di RedazioneInzaghi a Inter Tv: «Siamo rimasti in partita, i ragazzi hanno dato tutto! E su Correa e Thuram…» Le parole del tecnico nerazzurroIntervistato dai microfoni di Inter Tv, il tecnico dell‘Inter, Simone Inzaghi, ha parlato cosi nel post gara della sfida contro il Milan. Le sue parole:SUL MATCH- «Siamo sempre rimasti in partita in modo determinato, abbiamo meritato un risultato positivo contro un’ottima squadra con grandi qualità individuali. 🔗Leggi su internews24.com