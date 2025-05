Inzaghi da record | ieri 150 gare con l’Inter incredibile il numero delle gare vinte

Simone Inzaghi ha raggiunto un traguardo storico ieri, collezionando la sua 150ª partita di Serie A alla guida dell'Inter nella vittoria per 2-0 contro il Torino. Con un incredibile numero di gare vinte, il tecnico si conferma tra i grandi della storia nerazzurra, segnando un'era di successi e determinazione.

Simone Inzaghi ha raggiunto un traguardo storico nella vittoria per 2-0 contro il Torino: quella di domenica è stata infatti la 150ª partita di Serie A alla guida dell’Inter, un risultato che lo proietta di diritto tra i grandi allenatori della storia nerazzurra. Ma non è solo la cifra tonda a rendere speciale questo traguardo, bensì il rendimento mantenuto da Inzaghi nel massimo campionato.Inzaghi da record: 2,18 punti a partitaCon 2,18 punti a partita nelle sue 150 partite alla guida dell’Inter, Inzaghi si colloca al secondo posto assoluto per media punti tra tutti gli allenatori che hanno raggiunto almeno 150 presenze sulla stessa panchina in Serie A. L’unico a fare meglio è Massimiliano Allegri, che vanta una media di 2,20 punti a partita nelle sue 302 gare di campionato alla guida della Juventus. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Inzaghi da record: ieri 150 gare con l’Inter, incredibile il numero delle gare vinte

