In un contesto di sfide economiche crescenti, Antonio Di Matteo, membro del Consiglio di amministrazione dell’INPS, evidenzia l'importanza di un approccio strategico al welfare. Secondo Di Matteo, investire in politiche sociali non deve essere visto come un costo, ma come un'opportunità per stimolare la crescita del Paese, trasformando il welfare in un motore di sviluppo e benessere per tutti.

"Il welfare non è una voce da ridurre, ma un asset strategico da governare per sostenere la crescita del Paese". Antonio Di Matteo, componente del Consiglio di amministrazione dell’Inps, ha sottolineato così la necessità di governarne l’evoluzione, piuttosto che ridurre la portata degli investimenti in welfare. A suo avviso, le politiche sociali devono essere considerate strumenti di sviluppo, capaci di rafforzare la competitività del Paese.L'articolo “Investire in istruzione, salute e lavoro: il welfare non è un costo, ma leva di crescita”. Le parole di Di Matteo (Inps) . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

