Introdotta l' Anagrafe delle Patenti Nautiche UNASCA | Ora si punti su completa digitalizzazione

Con la pubblicazione del Decreto 67 dell'11 marzo 2025, l'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche è ufficialmente regolamentata. UNASCA accoglie con soddisfazione questo passo importante, ora è fondamentale puntare sulla completa digitalizzazione del processo, migliorando la gestione e l'accessibilità delle informazioni per garantire una navigazione più sicura e moderna.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quelli dell'Interno e della Pubblica Amministrazione 67 dell'11 marzo 2025, è finalmente regolamentata l'Anagrafe nazionale dellePatentiNautiche. UNASCA accoglie con soddisfazione l'entrata in vigore di questo provvedimento, che, afferma il Presidente Vannucchi “nasce, su iniziativa della nostra Associazione, con l'accoglimento di un Ordine del Giorno in proposito, durante l'iter di approvazione della Legge 1672015, delegante il Governo alla riforma del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 1712005). Delega poi attuata con il D.Lgs. 22917 che ha introdotto nel Codice del diporto stesso l'articolo 39-bis di istituzione dell'Anagrafe.”. UNASCA, infatti, già a partire da quella fase, si è attivamente impegnata per sollecitare il mondo politico e istituzionale affinché la nascita dell'Anagrafe potesse trasformarsi in uno strumento moderno, efficiente e utile al servizio non solo della Pubblica Amministrazione ma anche degli operatori e dei cittadini. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Introdotta l'Anagrafe delle Patenti Nautiche. UNASCA: Ora si punti su completa digitalizzazione

