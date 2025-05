Introdotta l’Anagrafe delle Patenti Nautiche Unasca | Ora si punti su completa digitalizzazione

È stata introdotta l'anagrafe delle patenti nautiche da UNASCA, segnando un passo decisivo verso la completa digitalizzazione del settore. Con il Decreto 67/2025, nasce l'archivio unico delle patenti nautiche: “Un passo avanti decisivo per efficienza e modernizzazione del settore”, sottolinea il presidente Vannucchi, evidenziando l'importanza di questa innovazione per il futuro della nautica.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quelli dell'Interno e della Pubblica Amministrazione 67 dell'11 marzo 2025, è finalmente regolamentata l'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.UNASCA accoglie con soddisfazione l'entrata in vigore di questo provvedimento, che, afferma il Presidente Vannucchi "nasce, su iniziativa della nostra Associazione, con l'accoglimento di un Ordine del Giorno in proposito, durante l'iter di approvazione della Legge 167/2015, delegante il Governo alla riforma del Codice della