intra mostra a lecce

Il 31 maggio 2025, Lecce ospiterà la mostra collettiva d'arte contemporanea INTRA, organizzata dall’Associazione Minuta Contemporanea. Un'esperienza unica che presenta opere di artisti rinomati come Francesco Arena, Renato Galante e Mario Schifano, offrendo un’occasione imperdibile per esplorare il dialogo tra diverse espressioni artistiche nel cuore del Salento.

Lecce: "Riders… Sfrecciano via veloci… ", mostra fotografica da oggi Di Mauro Raffini - Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:Consorzio Mestieri Puglia, Agenzia per il lavoro presente nei territori di Bari, Foggia, Lecce e Martina Franca, insieme a Fondazione Emmanuel organizza la mostra fotografica "Riders… Sfrecciano via veloci…", di Mauro Raffini.La mostra è inserita nella nuova edizione di "No al razzismo – Intuttelelingue 5.0", progetto della Fondazione Emmanuel organizzato, in collaborazione con svariati partner, nell'ambito della XXI Settimana di azione contro il razzismo, promossa in tutta Italia dall'Unar.