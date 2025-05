Intitoliamo l’Agorà ai martiri delle foibe

Lucca, 12 maggio 2025 – La lista “Difendere Lucca” propone di dedicare l’Agorà al ricordo dei martiri delle Foibe e degli esuli istriano-dalmati, in risposta a un recente oltraggio alla loro memoria. I dirigenti della lista esprimono una ferma condanna per questo atto, sottolineando che si tratta di un grave episodio che richiede una riflessione approfondita sulla storia e sui diritti della memoria collettiva.

Lucca, 12 maggio 2025 – “Dedicare l’Agorà al ricordo dei martiridellefoibe e degli esuli”. È la proposta che arriva dalla lista “Difendere Lucca“ all’indomani dell’oltraggio alla memoria dei martiridellefoibe e degli esuli istriano-dalmati. Un atto che la lista condanna in maniera netta. “Si tratta solo dell’ultimo grave episodio – evidenziano i dirigenti di ’’Difendere Lucca“ in una nota –: dedichiamo la biblioteca al ricordo degli italiani uccisi e perseguitati dai partigiani comunisti di Tito”.“I cartelli in lingua slava messi da i ‘soliti ignoti’ all’Agorà — spiega ancora “Difendere Lucca“ — rappresentano solo l’ultimo episodio di una volontà negatrice del ricordo della tragedia dellefoibe e di quanto vissuto dai nostri connazionali a guerra finita sul confine orientale. Migliaia di morti e di esuli causati dalla pulizia etnica perpetrata dal regime comunista del maresciallo Tito”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Intitoliamo l’Agorà ai martiri delle foibe”

Imbrattato cartello alla rotatoria Martiri delle Foibe, "gesti ignobili che si ripetono in varie parti d'Italia" - “I vandalismi ai danni di targhe e monumenti che ricordano i Martiri delle foibe sono talmente tanti che abbiamo attivato un Osservatorio su un fenomeno odioso.” Questo il commento del Presidente Nazionale del C10F, Silvano Olmi, alla notizia dell’ennesimo gesto vandalico avvenuto a Pisa l’altra... 🔗Leggi su pisatoday.it

Sfregiata la targa per i martiri delle foibe: l'odio rosso a Pisa - La denuncia di Fratelli d'Italia: "Il 'riduzionismo' porta a tali episodi, purtroppo non così infrequenti" 🔗Leggi su ilgiornale.it

A Vercelli bruciate corone d'alloro sotto la targa in onore dei martiri delle Foibe, colpa di un ubriaco - Un uomo è stato identificato a Vercelli per aver incendiato corone d'alloro. Il gesto è stato attribuito all'abuso di alcol. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

