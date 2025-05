interrogazioni ignorate la strigliata del sindaco

In breve da Zazoom:

Durante l’ultimo consiglio comunale di Sarzana, si è acceso il dibattito sulla mancanza di risposte da parte degli assessori locali alle interrogazioni presentate dalla minoranza. Beatrice Casini, rappresentante del Pd, ha esposto la situazione, sottolineando che finora sono ben 15 le richieste rimaste senza risposta, evidenziando un problema di comunicazione e trasparenza che merita attenzione.

Un tema sollevato durante l’ultimo consiglio comunale di Sarzana è stato quella della mancata risposta, da parte degli assessori competenti, ad alcune Interrogazioni protocollate negli ultimi mesi dalla minoranza. "Vorrei fare una comunicazione al presidente del consiglio – ha esordito Beatrice Casini, esponente del Pd –. Come abbiamo già segnalato in commissione bilancio, a oggi sono 15 le Interrogazioni protocollate dalla minoranza che sono rimaste senza risposta. La più vecchia risale addirittura al febbraio 2024 e come ben sapete il tempo dato agli assessori per rispondere è di 30 giorni. Per rispetto del ruolo dei consiglieri sarebbe gradita una risposta, anche se alcune delle questioni sono ormai superate". Richiesta a cui anche la consigliera Sabina Ambrogetti (Sarzana protagonista) si è associata facendo presente come "nella maggioranza delle ipotesi le Interrogazioni che presentiamo ci vengono segnalate dai cittadini. 🔗Leggi su Lanazione.it