Interpellanza su via Trieste tra degrado e insicurezza Pierini | Interverremo

In breve da Zazoom:

Il Comune di Montespertoli si prepara a ripristinare la pavimentazione di via Trieste, colpita da deterioramenti in alcuni punti critici. Questa promessa è stata fatta dal vice sindaco Marco Pierini in risposta a un’interpellanza dell'opposizione, rappresentata dai consiglieri Luciana Morelli, Camilla Martelli, Andrea Migliorini e Roberto Dani, che avevano sollevato la questione durante il consiglio comunale.

MONTESPERTOLI Il Comune interverrà ripristinando la pavimentazione stradale di via Trieste, nei punti più critici. Lo ha assicurato il vice sindaco Marco Pierini (nella foto), rispondendo a un’Interpellanza presentata in consiglio comunale dai consiglieri di Montespertoli di Tutti Luciana Morelli, Camilla Martelli, Andrea Migliorini e Roberto Dani. Gli esponenti dell’opposizione avevano posto l’accento sullo stato di degrado in cui versa la strada, focalizzandosi sulla sicurezza e chiedendo all’amministrazione se e quali interventi fossero previsti. "Il manto stradale di un tratto di via Trieste risulta essere in condizioni critiche, con buche, avvallamenti e segni di degrado che possono compromettere la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni – hanno detto – un tratto del muro di contenimento lungo il medesimo tratto di strada mostra inoltre evidenti segni di deterioramento, con crepe e cedimenti che potrebbero rappresentare un rischio per la stabilità della struttura e per la sicurezza pubblica". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Interpellanza su via Trieste tra degrado e insicurezza. Pierini: "Interverremo"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo.L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Anziana con gola tagliata a Trieste, la donna fermata ha confessato - Ha confessato di aver ucciso Isabella Tregnaghi al culmine di un litigio: Erika Podmenich, 58 anni, triestina, ha ammesso le sue responsabilità nel corso di un interrogatorio. Da ieri la donna è rinchiusa nel carcere di Trieste con l'accusa di omicidio volontario. Sulla morte di Tregnaghi, 89 anni, indagano i carabinieri del Comando provinciale di Trieste, coordinati dalla locale Procura. L'anziana è stata trovata, ieri nel primo pomeriggio, riversa a terra nel suo appartamento di via delle Beccherie 7 con un taglio alla gola. 🔗Leggi su tg24.sky.it

Trieste si conferma hub portuale per frutta e verdura destinati all’Europa centrale e orientale - TRIESTE - Hhla Plt Italy e Maersk rafforzano la loro partnership con un nuovo servizio navetta settimanale per il porto di Trieste. Lo riporta il portale ShipMag. La prima nave del nuovo servizio navetta E17 ha già attraccato al terminal dello scalo giuliano. Il collegamento marittimo tra Port... 🔗Leggi su triesteprima.it

Ne parlano su altre fonti

Interpellanza su via Trieste tra degrado e insicurezza. Pierini: Interverremo; Migliarina, consigliere Raffaelli sulla palazzina ARTE: “Degrado e insicurezza, Comune intervenga”; Sanremo: degrado sotto i portici di Palazzo Roverizio, Interpellanza dei Consiglieri di FdI Consiglio e Balestra; Bene Comune: Interpellanza su degrado degli edifici scolastici cittadini e loro sicurezza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Interpellanza su via Trieste tra degrado e insicurezza. Pierini: "Interverremo" - MONTESPERTOLI Il Comune interverrà ripristinando la pavimentazione stradale di via Trieste, nei punti più critici. Lo ha assicurato il vice ... 🔗lanazione.it