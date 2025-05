Internazionali Sinner vince facile contro De Jong | domani contro Cerundolo per riscattare la clamorosa eliminazione di 2 anni fa

Jannik Sinner continua il suo cammino nel torneo internazionale, vincendo facilmente contro l'olandese De Jong. Ora, il numero 1 del mondo è pronto a affrontare Cerundolo, in cerca di riscatto dopo la clamorosa eliminazione di due anni fa. Una vittoria convincente che alimenta le sue ambizioni di successo.

Buona anche la seconda per Jannik Sinner. Oggi, lunedì 12 maggio, il numero 1, che all'esordio nella prima partita dopo il caso Clostebol aveva sconfitto l'argentino Mariano Navone, ha vinto facilecontro l'olandese De Jorg. È bastata un'ora e mezza per chiudere l'incontro con il punteggio di 6-4. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Internazionali, Sinner vince facile contro De Jong: domani contro Cerundolo per riscattare la clamorosa eliminazione di 2 anni fa

