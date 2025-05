Internazionali Sinner è già in versione numero 1 al mondo | battuto De Jong in due set 6-4 6-2

Jannik Sinner conferma il suo status di numero 1 al mondo, superando l'olandese Jasper de Jong in un match convincente agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Con un punteggio di 6-4, 6-2, Sinner dimostra la sua superiorità, come evidenziato dal ranking ATP, consolidando così le aspettative sul Centrale del Foro Italico.

Tutto come previsto (o quasi) sul Centrale del Foro italico: J annik Sinner va agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia di tennis battendo in due set l’olandese lucky loser Jasper de Jong col punteggio di 6-4 6-2. La differenza tra i due è netta, certificata anche dal ranking Atp - Sinnernumero 1 e l’olandese numero 93 del mondo - eppure Sinner, dopo in avvio sprint con due break. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Internazionali, Sinner è già in versione numero 1 al mondo: battuto De Jong in due set (6-4/6-2)

