Internazionali Sinner batte De Jong | agli ottavi il remake contro Cerundolo

Roma, 12 maggio 2025 - Jannik Sinner torna in grande forma agli Internazionali BNL, superando Jesper De Jong negli ottavi. Dopo una squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, il campione italiano conquista il secondo successo consecutivo, ora pronto per il remake contro Cerundolo. La sua determinazione e il talento brillano sul campo.

Roma, 12 maggio 2025 - Jannik Sinner ha sconfitto Jesper De Jong nel terzo turno degli Internazionali BNL di Roma. Al ritorno dopo la squalifica per il caso Clostebol, che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per tre mesi, il campione italiano ha portato a casa il secondo successo di fila nel torneo. Sulla terra rossa del campo principale, Jannik ha liquidato in due set l'olandese numero 93 al mondo, al termine di una sfida non priva di inciampi per il padrone di casa. Il numero uno al mondo ha giocato un primo set altalenante, che lo ha visto andare sopra di due break e poi farsi riacciuffare dal rivale, prima di riuscire a chiudere il parziale sul 6-4 in suo favore. Nel secondo set, invece, Sinner è riuscito con più costanza a mettere maggiore intensità nei suoi colpi, di fronte ad un De Jong che ha dovuto anche fare i conti con una caduta e un conseguente fastidio al polso. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Internazionali, Sinner batte De Jong: agli ottavi il remake contro Cerundolo

Sinner batte anche de Jong e vola agli ottavi degli Internazionali di Roma. La corsa a soccorrere l’avversario dopo la caduta – Il video - Jannik Sinner vince anche nei sedicesimi di finale degli Internazionali di Roma, battendo in due set l’olandese Jesper de Jong col punteggio di 6-4, 6-2. Per il campione altoatesino si tratta del secondo successo di fila in altrettanti giorni dopo i tre mesi di stop forzato per il caso Clostebol. Ieri al rientro aveva battuto l’argentino Mariano Navone in due set (6-3, 6-4). Sinner si è anche dimostrato cavaliere quando a metà del secondo set, sul punteggio di 3-1, lo sfidante de Jong è scivolato e ha rimediato una botta al polso. 🔗Leggi su open.online

Tennis, Internazionali Roma 2025 ?Sinner - De Jong (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2) - L'Italia cala i suoi assi nel lunedì del Foro Italico. Nel tabellone maschile, il n°1 del mondo Jannik Sinner affronta l'olandese Jesper De Jong mentre Matteo Berrettini se la vedrà con il n°6 del seeding, il norvegese Casper Ruud. Tra le donne impegno di ottavi di finale per Jasmine Paolini contro Jelena Ostapenko.Il match Sinner - De Jong è in diretta alle 15 su ... 🔗Leggi su digital-news.it

