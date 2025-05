Internazionali Roma Sinner batte De Jong in due set 6-4 6-2 e vola agli ottavi

Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia, superando l'olandese Jesper De Jong con un convincente 6-4, 6-2. La partita, disputata nel pomeriggio sul centrale del Foro Italico, è stata segnata anche da un infortunio del rivale, ma Sinner ha dimostrato classe e determinazione nel portare a casa la vittoria.

Internazionali d’Italia, nel pomeriggio sul centrale del Foro Italico Sinner ha battuto De Jong in due set, complice anche un infortunio dell’olandese Jannik Sinner nel terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia ha affrontato l’olandese Jesper De Jong, attualmente numero 93 del ranking mondiale. Il match ha avuto inizio alle 16.25, subito dopo la conclusione dell’incontro tra . InternazionaliRoma, Sinnerbatte De Jong in due set (6-4, 6-2) e volaagliottavi L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it

