Internazionali Roma Paolini supera Ostapenko in due set 7-5; 6-2 e vola ai quarti

Jasmine Paolini conquista un posto nei quarti di finale agli Internazionali BNL d'Italia 2025, superando in due set Jelena Ostapenko con un punteggio di 7-5, 6-2. La tennista toscana ha brillato sul Centrale del Foro Italico, mostrando determinazione e talento nel suo percorso verso il titolo.

Internazionali d'Italia 2025: agli ottavi di finale Jasmine Paolini incontra Jelena Ostapenko. Primo set a Paolini (7-5) Jasmine Paolini è scesa in campo oggi sul Centrale del Foro Italico per affrontare Jelena Ostapenko negli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Per la tennista toscana, si tratta della prima volta agli ottavi nel torneo di

