Internazionali Roma Berrettini si ritira | problema agli addominali

Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali BNL d’Italia 2025 a causa di un problema agli addominali. La sua speranza di affrontare il rivale Ruud davanti al pubblico di casa si è infranta, segnando l'ennesima battuta d'arresto per il tennista romano in un torneo così significativo.

Internazionali d'Italia 2025: Berrettini costretto al ritiro contro Ruud per un problema agli addominali Il sogno di Matteo Berrettini di brillare davanti al pubblico di casa agli Internazionali BNL d'Italia si è infranto nuovamente. Il tennista Romano è stato costretto al ritiro durante il match di terzo turno contro il norvegese Casper Ruud, a causa di un problema agli addominali.

