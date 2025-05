Internazionali Roma 2025 | Sinner Musetti e Paolini in campo Programma del 13 maggio e orari tv

Roma, 12 maggio 2025 – Il Foro Italico si appresta a vivere un'altra emozionante giornata di tennis. Sinner, Musetti e Paolini scendono in campo in un martedì ricco di sfide. Dopo il ritiro di Berrettini contro Ruud, l'Italia punta tutto sui suoi campioni. Scopri il programma di oggi e gli orari tv per seguire ogni incontro.

Roma, 12 maggio2025 – Ancora una grande giornata di tennis al Foro Italico. L’Italia schiera i suoi pezzi da novanta in un martedì infuocato tra tabellone maschile e femminile. Perso per strada Matteo Berrettini, si è ritirato contro Ruud, sono due i giocatori in tabellone agli ottavi, Sinner e Musetti, mentre tra le donne Paolini va a caccia della semifinale. Tre match duri, in cui ci sarà da lottare, ma anche con la possibilità di fare tris. Vediamo il Programma.Jasmine Paolini è la prima italiana a raggiungere i quarti di finale di Roma da undici anni a questa parte, l’ultima era stata la sua compagna di doppio Sara Errani, e per continuare il sogno Romano dovrà battere la russa Shnaider, numero undici delle classifiche mondiali. Percorso netto per Shnaider al Foro Italico con i successi su Dolehide, Cristian e Mertens senza perdere un set. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Internazionali Roma 2025: Sinner, Musetti e Paolini in campo. Programma del 13 maggio e orari tv

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Internazionali di Roma 2025, Sinner vince anche con De Jong, ora Cerundolo. Berrettini si ritira contro Ruud, Paolini ai quarti; Tennis, Internazionali Roma 2025 ??Sinner - Navone (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2); Internazionali, Jannik Sinner agli ottavi: de Jong battuto 2-0. Berrettini si ritira - Sinner: Domani un test importante per me (Video); Internazionali 2025, Sinner agli ottavi: battuto De Jong in due set - LaPresse. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner agli Internazionali di Roma, il ritorno in campo in total black: oggi in campo il match contro Jesper de Jong - Dopo la vittoria agli Australian Open e il periodo di stop per doping, Sinner agli Internazionali di Roma 2025 vuole dimostrare di essere in campo il numero 1 ... 🔗vogue.it