Internazionali Roma 2025 Matteo Berrettini si ritira | Ruud va agli ottavi

Gli Internazionali di Roma 2025 si chiudono amaramente per Matteo Berrettini, costretto al ritiro per infortunio dopo solo due game nel secondo set contro il norvegese Casper Ruud. Con questa sconfitta, Ruud avanza agli ottavi, mentre l'azzurro lascia il torneo con un pesante rammarico per non aver potuto esprimere il suo potenziale.

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura di MatteoBerrettiniagliInternazionali di Roma2025. Il tennista italiano è stato costretto a ritirarsi per infortunio dopo il secondo game del secondo set contro il norvegese Casper Ruud nella sfida valida per il terzo turno del torneo capitolino. L’azzurro che è reduce da un problema addominale, ha dovuto lasciare il campo. Berrettini aveva perso il primo set 7-5 e nel secondo parziale il norvegese era avanti 2-0.“Sorry Matteo, feel better (recupera presto)”, ha scritto Ruud sulla lente della telecamera. Berrettini ieri sera aveva giocato in doppio con il fratello Jacopo perdendo contro la coppia Musetti-Sonego. Berrettini ha lasciato in lacrime il Centrale, ancora da capire l’entità del problema che lo ha costretto al forfait. MatteoBerrettini is forced to withdraw as Casper Ruud was leading 7-5, 2-0. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2025, Matteo Berrettini si ritira: Ruud va agli ottavi

Internazionali Roma 2025, Matteo Arnaldi eliminato da Bautista Agut - Finisce al primo turno l’avventura di Matteo Arnaldi agli Internazionali d’Italia di Roma. Il tennista azzurro, numero 39 del ranking, è stato battuto al debutto in due set dal trentasettenne Roberto Bautista Agut (56/mo nella classifica Atp) con il punteggio di 6-4 6-3.Nel primo set la svolta avviene al sesto game con il break di Bautista Agut con una difficile contro smorzata di dritto vincente. 🔗Leggi su lapresse.it

Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Matteo Gigante, Roma 08-05-2025 - Matteo Gigante ha vinto il Challenger di Roma pochi giorni fa e si presenta quindi col morale alto a questa sfida di primo turno contro il francese Arthur Rinderknech, un buon tennista che può essere più insidioso col suo servizio su campi più rapidi di quelli del Foro Italico. E’ sicuramente una partita equilibrata anche […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Come vestirsi bene per assistere agli Internazionali di tennis 2025 a Roma - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Agli Internazionali di Roma, oltre al tennis, è la moda che si gioca in tribuna. Se c’è un posto dove lo stile incontra la terra rossa, sono i match che si svolgeranno al Foro Italico, dal 7 al 18 maggio. Qui lo sport è solo una parte dello spettacolo. 🔗Leggi su gqitalia.it

