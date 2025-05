Internazionali Paolini supera Ostapenko e vola ai quarti a Roma

Jasmine Paolini conquista i quarti di finale agli Internazionali d'Italia 2025, superando la lettone Jelena Ostapenko in due set. La numero 5 del ranking, fino ad oggi mai oltre un turno al Foro Italico, continua la sua straordinaria marcia nel WTA 1000 di Roma, portando entusiasmo e speranza tra i tennisti azzurri.

Prosegue la marcia di Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurra, numero 5 del ranking, che al Foro Italico non aveva mai superato più di un turno in singolare, approda ai quarti di finale del Wta 1000 di Roma battendo in due set la lettone Jelena Ostapenko, (18esima nella classifica Wta) con il punteggio di 7-5, 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco. Ora Paolini affronterà ai quarti la russa Diana Shnaider, giovane 21enne che sta scalando la classifica e si prepara a entrare in top 10.La partitaLa lettone parte bene giocando ottimi colpi, ma cede nel finale del primo set dopo aver controllato i primi game e strappato il servizio nel quinto gioco. Il set per Paolini sembra perso sul 2-4 per la lettone: 15-40 e seconda sul servizio dell’azzurra. E anche sul 5-5 Ostapenko regala due risposte su altrettante chance di break su seconde palle. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, Paolini supera Ostapenko e vola ai quarti a Roma

