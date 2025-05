Internazionali migliaia in attesa di Sinner nel Foro rovente

Nel caldo torrido del Foro Italico, dove il termometro segna 27 gradi, la tensione cresce mentre Jasmine Paolini sfida Jelena Ostapenko per conquistare un posto nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia. L'atmosfera è intensa, anche se meno affollata rispetto al sabato, mentre i prezzi dei biglietti riflettono l'aspettativa di una grande giornata di tennis.

AGI - Il termometro segna 27 gradi, ma al sole la temperatura sale anche di più. Sul centrale del Foro Italico Jasmine Paolini affronta Jelena Ostapenko per un posto nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia di tennis. Atmosfera e prezzi Oggi non c'è la folla arrembante di sabato quando tutti erano in spasmodica attesa dell'esordio di Jannik Sinner. Eppure agli Internazionali si cammina a fatica, sotto il solleone, tra gli stand gastronomici che 'sparano' cifre folli (18 euro per una focaccia con la mortadella, 18 per una pizza fiori di zucca e mozzarella, 18 per un'insalata, che diventa 16 se la si vuole semplicemente 'greca' mentre si scende a 15,5 euro se ci si accontenta di un hamburger). Fan e magliette Oggi non ci sono i fan più accaniti di Sinner, malgrado il campione scenda in campo tra un'ora circa. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Internazionali, migliaia in attesa di Sinner nel Foro rovente

Se ne parla anche su altri siti

Preparazione in palestra per Sinner in attesa del grande rientro agli Internazionali di Roma - AGI - Poco più di tre settimane. È il tempo a disposizione di Jannik Sinner, che da numero 1 del mondo e del tabellone debutterà agli Internazionali d'Italia il 9 o il 10 maggio, per ritrovare il ritmo della partita, arrugginito dai tre mesi di squalifica patteggiati per il caso Clostebol. È vero che, nonostante il tempo dedicato ai giri in bici, alla playstation, alla sua neve, alla vita oltre il tennis insomma, da febbraio il numero 1 del mondo non si è certamente mai fermato. 🔗Leggi su agi.it

Preparazione in palestra per Sinner in attesa del grande rientro agli Internazionali di Roma - AGI - Poco più di tre settimane. È il tempo a disposizione di Jannik Sinner, che da numero 1 del mondo e del tabellone debutterà agli Internazionali d'Italia il 9 o il 10 maggio, per ritrovare il ritmo della partita, arrugginito dai tre mesi di squalifica patteggiati per il caso Clostebol. È vero che, nonostante il tempo dedicato ai giri in bici, alla playstation, alla sua neve, alla vita oltre il tennis insomma, da febbraio il numero 1 del mondo non si è certamente mai fermato. 🔗Leggi su agi.it

Internazionali di tennis di Roma, tutto pronto per l'edizione dei record. Grande attesa per Sinner - Il nuovo look del Parco del Foro Italico. Il ritorno alle competizioni del numero 1 del mondo, che per la prima volta nella storia dell’evento è un italiano. Entry list con il record di azzurri al via. Tutto pronto per l’82esima edizione degli Internazionali di tennis che, dal 29 aprile al 18... 🔗Leggi su romatoday.it

Internazionali, migliaia in attesa di Sinner nel Foro rovente; L’attesa è finita: Sinner in campo dopo tre mesi. Oggi l’esordio con Navone; Sinner si allena con il cardiofrequenzimetro agli Internazionali di Roma: fra poche ore l'esordio con Navone; Sinner torna in campo: sfida a Navone al Foro Italico, ecco dove vedere il match del ritorno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Internazionali, migliaia in attesa di Sinner nel Foro rovente - AGI - Il termometro segna 27 gradi, ma al sole la temperatura sale anche di più. Sul centrale del Foro Italico Jasmine Paolini affronta Jelena Ostapenko per un posto nei quarti di finale degli Interna ... 🔗msn.com

"Preparazione finita, felice di essere di nuovo qui”: Sinner pronto all’esordio agli Internazionali - Jannik Sinner torna a parlare e... a giocare. Il tennista altoatesino pronto a sfidare alle 19 l'argentino Mariano Navone nel secondo turno degli Internazionali, per quello che sarà il primo match dop ... 🔗tuttosport.com

Sinner: "Grazie del sostegno. Comunque andrà, sono felice di essere qui" - A poche ore dalla sfida con Navone che segnerà il ritorno in campo dopo la sospensione, Jannik ringrazia i tifosi via social: "Mi avete trasmesso solo energia positiva" ... 🔗gazzetta.it