Internazionali d’Italia Jannik Sinner torna agli ottavi di finale

Jannik Sinner si rialza e avanza agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, dimostrando la sua forza da numero 1 del mondo. Con una vittoria convincente su Tallon Griekspoor, erroneamente indicato in alcune fonti come "De Jong", Sinner ha chiuso l'incontro con un punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 33 minuti.

