Internazionali d’Italia Berrettini si ritira contro Ruud dopo aver perso il primo set

Matteo Berrettini abbandona il campo in lacrime durante gli Internazionali d'Italia, ritirandosi contro Casper Ruud dopo aver perso il primo set 7-5. Un altro stop per il tennista azzurro, che ha dovuto affrontare un infortunio, lasciando i tifosi con rammarico sulla terra rossa di Roma.

Altro stop per Matteo Berrettini, che ha lasciato in lacrime la terra rossa di Roma all’inizio del secondo set nella sfida contro Casper Ruud nella gara valevole per i sedicesimi di finale degli Internazionalid’Italia. Il tennista azzurro, che era sotto di un set (7-5), ha accusato nuovamente un problema agli addominali che lo aveva già costretto a ritirarsi durante il match di due settimane prima contro Draper a Madrid. «Sorry Matteo, feel better», ha scritto sulla telecamera il norvegese al termine della partita.Articolo completo: Internazionalid’Italia, Berrettini si ritiracontroRuuddopoaverperso il primo set dal blog Lettera43 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Internazionali d’Italia, Berrettini si ritira contro Ruud dopo aver perso il primo set

Cosa riportano altre fonti

Internazionali d’Italia 2025: programma, orari e ordine di gioco sabato 10 maggio con Sinner e Berrettini - Agli Internazionali d’Italia 2025 di Roma è arrivato il giorno più atteso, quello del ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo scenderà in campo sul Centrale del Foro Italico in serata, contro l’argentino Mariano Navone, che al primo turno ha eliminato il giovane azzurro Federico Cinà. Il pubblico spingerà ovviamente il fuoriclasse altoatesino, e farà lo stesso con il beniamino di casa Matteo Berrettini, il quale farà a sua volta l’esordio in apertura di giornata contro il britannico Jacob Fearnley, giustiziere di Fabio Fognini nel primo turno. 🔗Leggi su sportface.it

Matteo Berrettini evade dalla trappola Fearnley e approda al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 - Matteo Berrettini si qualifica per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Ritorno a Roma dopo quattro anni per lui che di Roma è, ritorno anche alla vittoria: superato in poco meno di due ore lo scozzese Jacob Fearnley per 6-4 7-6(0), di fronte a un Centrale che, per l’ora, è pieno per larghissima parte, in modi che in tempi recenti riuscivano a Roger Federer quando veniva programmato come primo match. 🔗Leggi su oasport.it

Infortunio per Berrettini. Il romano abbandona, in lacrime, gli Internazionali BNL d'Italia - Matteo Berrettini si fa male ed esce agli Internazionali BNL d’Italia.Il tennista romano all’alba del terzo game del secondo set abbandona il campo in lacrime causa infortunio. Avanza il norvegese Ruud. Il primo set vola via molto combattuto. Ruud fa valere la miglior qualità ma il romano... 🔗Leggi su romatoday.it

Matteo Berrettini costretto al ritiro tra le lacrime agli Internazionali d’Italia - Si concludono nel peggiore dei modi gli Internazionali d'Italia per il tennista romano, che è costretto al ritiro per un problema fisico ... 🔗sportal.it

Internazionali: Berrettini si ritira, Ruud agli ottavi - Matteo Berrettini abbandona gli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro, impegnato contro Ruud, ha alzato bandiera bianca dopo aver perso il primo set 7-5 e con il punteggio in svantaggio 2-0. (A ... 🔗ansa.it

Internazionali Roma 2025, in campo Berrettini: dove vederla. Passa de Minaur - Quella di oggi sarà un'altra giornata densa per i colori italiani agli Internazionali d'Italia, a Roma. Oltre a Sinner, sul campo centrale scenderà in campo ... 🔗lapresse.it