internazionali d italia berrettini in lacrime abbandona per infortunio paolini vince e vola ai quarti di finale

Agli Internazionali d'Italia, un'altra giornata di emozioni contrastanti: Matteo Berrettini, in lacrime, è costretto a ritirarsi per infortunio, segnando il secondo torneo consecutivo abbandonato. Al contrario, Jasmine Paolini conquista la vittoria e vola ai quarti di finale, dove affronterà Diana Shnaider. Un inizio di settimana ricco di colpi di scena nel mondo del tennis.

Continuano i problemi di salute per Matteo Berrettini, costretto ad abbandonare il secondo torneo consecutivo per infortunio. Jasmine Paolini sfiderà Diana Shnaider ai quarti di finale degli Internazionali d'ItaliaL'articolo Internazionalid’Italia, Berrettini in lacrimeabbandona per infortunio. Paolinivince e vola ai quarti di finale proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it