All'inizio degli Internazionali d'Italia 2025, la tensione cresce con gli ottavi di finale. La russa Diana Shnaider, testa di serie numero 13, sarà impegnata contro la talentuosa Jasmine Paolini nei quarti. Avanzano anche le big del torneo: la numero uno del ranking Aryna Sabalenka, l'americane Coco Gauff e la giovane Mirra Andreeva.

La settimana degli Internazionalid’Italia femminili inizia con la disputa degli ottavi di finale. Sarà la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 13, ad affrontare Paolini nei quarti di finale. Avanzano la testa di serie numero uno Aryna Sabalenka, la statunitense Coco Gauff e Mirra Andreeva.Nell’incontro di apertura la statunitense Peyton Stearns, bissa il successo contro Madison Keys, vince 6-4 3-6 7-6, in due ore e quarantatré minuti, l’interminabile battaglia con la giapponese Naomi Osaka e approda ai quarti di finale. La russa Diana Shnaider, testa di serie numero 13, liquida 6-2 6-3, in un’ora e diciassette minuti, l’ostacolo Elise Mertens. Nell’ultimo match di giornata Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, s’impone, ancora una volta, sull’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-1 7-6(8) in poco più di due ore. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025, Shnaider sfiderà Paolini nei quarti di finale. Avanti Sabalenka, Gauff e Andreeva

