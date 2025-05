Internazionali di tennis De Minaur agli ottavi a Roma

Alex De Minaur avanza agli ottavi degli Internazionali d’Italia a Roma, superando facilmente il boliviano Hugo Dellien con un doppio 6-4 in un'ora e 38 minuti. L'australiano si conferma così come l'unico giocatore ad aver raggiunto questa fase del torneo, dimostrando solidità e determinazione sul campo.

Roma, 12 mag. (askanews) – Alex De Minaur torna agliottavi degli Internazionali d’Italia in corso a Roma. L’australiano non ha avuto difficoltà contro il lucky loser boliviano Hugo Dellien, battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 38 minuti di gioco. De Minaur diventa così l’unico giocatore ad aver raggiunto quest’anno gli ottavi di finale in tutti i Masters 1000. Demon tornerà in campo martedì contro il n. 11 del seeding Tommy Paul che ha battuto in tre set il ceco Tomas Machac, testa di serie n. 19 del tabellone. Per l’americano è la prima vittoria stagionale contro un top 20. L'articolo Internazionali di tennis, De Minauragliottavi a Roma proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

