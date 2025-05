Internazionali di Roma Sinner vince il primo set contro de Jong | La diretta | 6-4 0-0

Dopo la vittoria all'esordio contro Navone, Jannik torna in campo contro il lucky loser olandese

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all'edizione 2025 degli Internazionali BNL d'Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l'occasione. Secondo le ultime disposizioni, l'area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l'ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novitàUna delle principali novità di quest'anno sarà l'utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3.

Internazionali di tennis a Roma: ecco i suggestivi campi allo stadio dei Marmi, aspettando Sinner - L'attesa è tutta per Jannik Sinner, ma quest'anno agli Internazionali di Tennis di Roma c'è spazio anche per qualche novità in merito agli impianti di gioco: c'era molta curiosità, infatti, per i tre nuovi campi che sono stati allestiti all'interno dello Stadio dei Marmi.

Internazionali 2025, il grande rientro di Sinner a Roma: basterà l'affetto del pubblico a togliere la ruggine? - Domenica 26 gennaio 2025, Melbourne. Il tempo si è fermato lì, a quel passante di rovescio, a quelle braccia alzate, a quella prova di forza contro Alexander Zverev. Dopo più di tre mesi, è ora giunto il momento di riprendere la storia. Jannik Sinner torna al tennis agli Internazionali d'Italia. Il Foro Italico è pronto ad accogliere il suo numero 1 del mondo. Per cancellare con il primo boato una vicenda dolorosa, così come le critiche e l'inquietudine che il caso Clostebol hanno rovesciato sull'azzurro.

Sinner vince il primo set con De Jong - Secondo turno degli Internazionali, match non semplice contro l'olandese per Jannik che si aggiudica il primo parziale in 50 minuti ...

Atp Roma 2025 oggi, la diretta degli Internazionali d'Italia: tra poco Paolini-Ostapenko, stasera Berrettini. Bene Paul e De Minaur | Risultati - L'Italia non punta solo su Jannik Sinner nel Masters 1000 di Roma. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ha grandi chance contro Jelena Ostapenko in un tabellone impoverito. In serata Matteo Berrett ...

Internazionali, Sinner è tornato e vince all'esordio a Roma: 'Che bello' - Ma stavolta la vittoria per Jannik Sinner ha un altro sapore, è più dolce, anche se si tratta del secondo turno degli Internazionali d'Italia.